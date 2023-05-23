В рязанском Лесопарке пройдет выставка собак и кошек из приютов

В рязанском Лесопарке пройдет выставка собак и кошек

В субботу, 27 мая, в рязанском Лесопарке пройдет выставка собак и кошек, которые находятся на попечении приютов и волонтеров, «Пойдем Домой». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Принять участие в выставке могут все желающие, кто ухаживает за бездомным животным. Для этого надо предварительно оставить заявку по телефону и пройти регистрацию. У животного должен быть ветпаспорт со всеми прививками.

Посетителей выставки ждет развлекательная программа с мастер-классами, а для детей будут работать мастера аквагрима, продаваться сладкая вата и молочные коктейли.

Желающие смогут выбрать на выставке себе домашнего питомца.

Начало мероприятия в 13.00. Подробности можно узнать по телефону: 8 (903) 640-78-88.