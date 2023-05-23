72-летний водитель иномарки жестко сбил самокатчика на улице Тимакова в Рязани

Водитель иномарки жестко сбил самокатчика на улице Тимакова в Рязани. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В понедельник, 22 мая, в Рязани произошло ДТП с участием самоката. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 23 мая.

Авария случилась около 15:20, рядом с домом №16 по улице Тимакова. По предварительной информации ведомства, 72-летний рязанец, сидя за рулем автомобиля Volkswagen Polo, сбил 38-летнего жителя Рязани, который передвигался на электро-самокате.

В результате происшествия водителя электро-самоката госпитализировали с полученными травмами в больницу.

Полиция проводит проверку.