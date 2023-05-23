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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:08

На 18 улицах Рязани 23 мая отключили электричество из-за аварии

Ремонтно-восстановительные работы планируют завершить в течение трех часов
Источник:kp.ru

23 мая в центре Рязани дома на 18 улицах остались без света. Электроснабжение прекращено по причине аварии, сообщили в МУП «РГРЭС» «Рязанским новостям».

Около 11 часов поступила информация об отсутствии электричества на улицах Вознесенской, Урицкого, Щедрина, Есенина, Горького, Циолковсокого, Право-Лыбедской, Введенской, Радищева, Лермонтова, Фирсова, Колхозной, Ленина, Николодворянской, Садовой, а также на Касимовском шоссе, площади Театральной и на проезде Машиностроителей.

Восстановить электроснабжение в полном объеме планируется в течение трех часов с момента отключения. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются.