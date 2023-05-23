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НовостиОбщество23 мая 2023 8:07

«Он был истинным художником». Не стало заслуженного артиста РФ Александра Зайцева

Актер Рязанского театра драмы Александр Зайцев скончался на 64 году жизни
Источник:kp.ru
Актер Александр Зайцев ушел из жизни после тяжелой болезни.

Актер Александр Зайцев ушел из жизни после тяжелой болезни.

22 мая после тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Зайцев. С 1980 года он играл в Рязанском театра драмы, официальная группа которого и поделилась печальной новостью.

«Актер исключительного сценического обаяния, отточенного мастерства, Александр Зайцев был истинным художником, чьи яркие сценические образы волновали, пробуждали лучшие чувства, во многом определяли творческое лицо Рязанского театра драмы», - рассказывают об артисте те, кто с ним работал.

Говоря о множестве оживленных Александром Александровичем драматургических персонажах, коллеги вспоминают, в том числе, сложнейшую роль Лира в спектакле «Король Лир» Уильяма Шекспира и роль Ахова в спектакле «Не всё коту масленица». В некрологе приводят цитату критика Елены Горфункель:

«А лучше всех Ахов — Александр Зайцев. Уж как ни играли самодуров в истории нашей сцены, а запас не исчерпан. Рязанский Ахов простодушен в своих безобразиях и грубостях. Он обаятелен. Самодовольство, ячество, смешная самоуверенность в своей безнаказанности — все это славно, очень сценично, полно точных деталей», - писала Горфункель после показа в Санкт-Петербурге.

Роли Александра Зайцева в спектаклях «Сердца и Ножи» (Руперт), «Вишневый сад» (Гаев) и «Вышел ангел из тумана» (Сергей) также войдут в историю театра, отмечают коллеги артиста.

Александр Зайцев избирался в правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей и председательствовал в нем. Был отмечен наградами за заслуги в развитии театрального искусства.