За неделю больше 130 рязанцев обратились к врачам после укусов клещей

Иксодовый клещ - потенциальный переносчик заболеваний, причем отнюдь не безобидных.

Всего за неделю 131 человек обратился в медицинские организации Рязанской области после укусов клещей. Среди них 43 было ребенка. Таковы данные за период 15-21 мая, опубликованные региональным управлением Роспотребнадзора.

«Наиболее вероятными местами нападения клещей являются лесные массивы, лесопарковые зоны, дачные участки», - отмечают представители ведомства.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что на территории Рязанской области через укусы иксодовых клещей вполне можно подхватить болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз или моноцитарный эрлихиоз, и это подтверждается лабораторными исследованиями.

После укуса специалисты рекомендуют обращаться к врачу: не только чтобы избавиться от паразита, но и для исследования потенциального переносчика в лаборатории. В публикации на официальном сайте Росопотребнадзор перечислил те лаборатории, где делают такие исследования.