В Солотче официально открылся «Сосновый бор»

В понедельник, 22 мая, состоялось официальное открытие рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» в Солотче. Об этом сообщает ТГ-канал Рязинформбюро.

После длительного перерыва, полуразрушенный, а затем восстановленный санаторий возобновил работу в стационарном режиме. Сейчас в нем проходят санаторное лечение 50 человек, включая 23 участников СВО и их семей.

На территории санатория построили площадки для занятий теннисом и пляжным волейболом, футболом. Также под открытым небом установили уличные тренажеры, оборудовали крытую танцверанду. Пока еще не закончены работы по благоустройству выхода к пляжу, открытого солярия.

Как отметил глава региона после посещения «Соснового бора», здесь «собрано самое лучшее оборудование, которое только есть у нас в стране, соответствующие специалисты, которые умеют с ним работать».

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