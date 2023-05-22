В Рязань прибудут мощи Матроны Московской

Рязанцы спешат прикоснуться к святыням, привезенным в Христорождественский собор.

12 июня в Рязань по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка прибудет ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. Святыня пробудет в кафедральном Христорождественском соборе Рязанского кремля до 21 июня.

Святая праведная блаженная Матрона Московская является, пожалуй, одной из наиболее почитаемых святых двадцатого столетия. Ее прижизненные пророчества и чудеса широко известны благодаря книгам и документальным фильмам. Множество людей приходило к ней на могилку с просьбами о заступничестве перед Богом еще до официальной канонизации. Сегодня ежедневно сотни паломников приезжают в московский Покровский монастырь, где пребывают мощи святой, чтобы попросить ее о чуде.

Сайт Рязанской епархии уточняет, что ковчег прибудет в Рязань с родины святой матроны – из Тульской области.