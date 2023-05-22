Дешевле 3000 не отделаться: обнародованы размеры новых штрафов за наглую парковку

Если изменения примут, штрафы за парковку на газонах, детских и спортивных площадках будут начинаться с 3000 рублей.

В Рязанскую областную Думу внесен проект изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях». Суть документа в ужесточении наказания за нарушения при парковке транспортных средств. Конкретнее - увеличиваются штрафы за парковку на «газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках» в населенных пунктах.

В закон планируют ввести статью 6.5, которая предусматривает штрафы для граждан от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 000 до 35 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 250 000 рублей. В нынешней редакции штрафы установлены статьей 6.3 в размере от 500 до 5000 рублей, от 3000 до 35 000 рублей, от 10 000 до 250 000 рублей соответственно.

Законотворцы предлагают дополнить полномочия должностных лиц местных администраций и административных комиссий с тем, чтобы первые могли составлять протоколы, а вторые - рассматривать дела по новой статье. Нарушения могут фиксироваться на фото и видео без составления протокола в соответствии с ч. 3 ст. 28.6 КоАП.

В пояснительной записке сказано, что изменения разработаны по поручениям губернатора Павла Малкова, которые он дал на заседании и оперативном совещании облправительства 6 декабря. Разработчики отмечают, что изучили опыт других регионов и размеры применяемых ими штрафов (см. таблицу), и делают вывод: «Ряд регионов предусматривает более высокие размеры штрафов по сравнению с установленными в Рязанской области».

Также в материалах содержится справка, что за 2022 год в Рязани вынесено 3473 штрафа за парковку в зеленых зонах на сумму почти 1,9 млн рублей. Есть случаи повторных нарушений одними и теми же лицами.