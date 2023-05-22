В центре Рязани высадили бордовый колеус. Фото: Горхозяйство.Рязань

В понедельник, 22 мая, на клумбах в центре Рязани и других районах города высадили бордовый колеус. Об этом сообщается в ТГ-канале Горхозяйство.Рязань.

Красочными однолетними цветами украсили газоны на Первомайском проспекте. Также бордовый колеус высадили на клумбах около Дома печати, у памятников Циолковскому и Аксенову.

Сотрудники Дирекции благоустройства города скосили траву на бульваре Победы, Михайловском шоссе, проезде Яблочкова, улице Каширина, в парке Павлова, сквере Уткина, у памятника Молодцову. С наступлением сезона фонтанов рабочие также следят за техническим состоянием этих конструкций и собирают случайный мусор из чаш.