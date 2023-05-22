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НовостиОбщество22 мая 2023 11:57

23 мая в Рязанской области обещают грозу и кратковременный дождь

Днем будет до +23 градусов Цельсия
Источник:kp.ru
23 мая в Рязанской области ожидается гроза.

23 мая в Рязанской области ожидается гроза.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 23 мая, в Рязанской области обещают дождь с грозой. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС России.

В регионе ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременный дождь, а в отдельных районах будет гроза.

Ветер подует восточный и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночное время столбики термометра покажут отметки +10...+15°С. Днем пообещали теплую погоду: от +18 до +23 градусов Цельсия.