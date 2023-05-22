Рязанцам стала доступна ипотека без первого взноса под низкий процент

Фото: Стройпромсервис

Программу запустил один из ведущих застройщиков – «Стройпромсервис». Под условия попадают такие популярные программы, как Семейная ипотека и Господдержка 2020.

Более подробно ознакомиться с условиями программы и подать заявку на ипотеку можно в офисах застройщика. Улучшите квартирные условия, не дожидаясь роста цен, пока вы копите на первый взнос.

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000

Официальный сайт: stroy-proms.ru.

Телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.