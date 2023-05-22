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НовостиНедвижимость22 мая 2023 16:00

Рязанцам стала доступна ипотека без первого взноса под низкий процент

Для рязанцев стали доступны выгодные условия на покупку жилья в новостройке — ипотека без первого взноса от 5,7% на весь срок кредитования.
Источник:kp.ru
Фото: Стройпромсервис

Фото: Стройпромсервис

Программу запустил один из ведущих застройщиков – «Стройпромсервис». Под условия попадают такие популярные программы, как Семейная ипотека и Господдержка 2020.

Более подробно ознакомиться с условиями программы и подать заявку на ипотеку можно в офисах застройщика. Улучшите квартирные условия, не дожидаясь роста цен, пока вы копите на первый взнос.

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000

Официальный сайт: stroy-proms.ru.

Телеграм-канал: https://t.me/sps_62

Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Глобус». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.