«Победил ворота». В Дашково-Песочне агрессивный мужчина сломал ворота

Взбешенный мужчина сломал автоматические ворота в Дашково-Песочне.

В рязанском микрорайоне Дашково-Песочня агрессивный мужчина сломал автоматические ворота во дворе многоквартирного дома. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, которую опубликовали в сообществе «Rzn life l Рязань l Рзн лайф» в соцсети ВКонтакте.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Тимуровцев, прямо за гипермаркетом «Лента». На кадрах видно, как неизвестный конфликтует с девушкой, въездные ворота начинают закрываться, и взбешенный мужчина вдруг начинает «сражаться» с ними.

- Алковоин победил ворота, - пошутили в комментариях.

Официальная информация и подробности происшествия уточняются.