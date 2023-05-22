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НовостиПроисшествия22 мая 2023 9:39

Водитель квадроцикла погиб в ДТП с фурой в Рязанском районе

Рязанская полиция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП
Источник:kp.ru
В Рязанском районе мужчина скончался, столкнувшись на квадроцикле с Mercedes-Benz. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязанском районе мужчина скончался, столкнувшись на квадроцикле с Mercedes-Benz. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В воскресенье, 21 мая, под Рязанью произошла страшная авария с участием большегруза. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Трагедия случилась в Рязанском районе, на 20-м километре трассы «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов», около 22:50. По предварительной информации полиции, 41-летний рязанец на квадроцикле не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Mercedes-Benz с полуприцепом, за рулем которого сидел 47-летний житель Московской области.

В результате ДТП водитель квадроцикла скончался от полученных травм.

Полиция проводит проверку.