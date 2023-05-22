Обновилась карта пунктов приема вторсырья в Рязани

На карте пунктов приема вторсырья в Рязани отмечены 44 точки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Петербургская компания «Геосемантика» представила обновление интернет-ресурса Recyclemap. Это «народная» интерактивная карта пунктов приема вторсырья, где есть и Рязань.

Как сообщают создатели сайта, в Рязани зарегистрировано 44 пункта. Среди них больше всего мест, где принимают бумагу и пластик, но также есть где сдать стекло, одежду, лампочки, батарейки, опасные отходы.

«Пока жители региона не могут сдать металл, бытовую технику, тетра-пак, шины», - отмечают в компании.

У интернет-ресурса существует и более популярная у пользователей мобильная версия. Ее работу в ходе обновления тоже оптимизировали, добавив новые возможности: добавлять новые точки, вносить изменения и проводить модерацию.

«У ресурса Recyclemap появился открытый программный интерфейс (API), предоставляющий желающим возможность анализа данных о пунктах приема отходов и их использования, например, для создания собственных сервисов и инфографики», - также сообщили представители «Геосемантики».