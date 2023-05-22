Конфликт учителя со школьником, якобы в Рязани, с руганью и рукоприкладством попал на видео

Видео конфликта в школе, якобы рязанской, стало распространяться в сети.

В сети распространяют видео конфликта педагога и ученика с руганью и рукоприкладством, снятое якобы в одной из школ Рязани. Появилось оно в группе «Плохие новости 18+».

На опубликованных в Telegram-канале кадрах не отражено начало конфликта. Слышно, как школьник оскорбляет учителя нецензурными словами, после чего женщина бьет его ладонью, отчитывает его (а заодно и других учеников) и выгоняет из класса.

Ни официальных комментариев по поводу этой ситуации, ни подтверждения, что конфликт произошел в Рязани, пока нет.