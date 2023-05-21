Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2023 17:03

В страшном ДТП с двумя грузовиками на трассе под Рязанью погиб 46-летний водитель Renault

Массовое ДТП с участием двух грузовиков и иномарки произошло на трассе под Рязанью
Источник:kp.ru
В ДТП под Рязанью погиб 46-летний водитель Renault. Фото: скриншот видео из группы Rzn life.

В ДТП под Рязанью погиб 46-летний водитель Renault. Фото: скриншот видео из группы Rzn life.

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло днем 21 мая в Рязанском районе. На автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись два грузовика и иномарка. Подробности страшной аварии сообщили в областной Госавтоинспекции.

Все случилось примерно в 17 часов. По предварительной информации, участниками дорожного происшествия стали грузовые автомобили Volvo и SCANIA, а также легковушка Renault Megane. Пока известно, что авария унесла жизнь водителя легковой иномарки – 46-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего серьезного ДТП в настоящее время выясняют работающие на месте сотрудники полиции.