В страшном ДТП с двумя грузовиками на трассе под Рязанью погиб 46-летний водитель Renault

В ДТП под Рязанью погиб 46-летний водитель Renault. Фото: скриншот видео из группы Rzn life.

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло днем 21 мая в Рязанском районе. На автомобильной дороге Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись два грузовика и иномарка. Подробности страшной аварии сообщили в областной Госавтоинспекции.

Все случилось примерно в 17 часов. По предварительной информации, участниками дорожного происшествия стали грузовые автомобили Volvo и SCANIA, а также легковушка Renault Megane. Пока известно, что авария унесла жизнь водителя легковой иномарки – 46-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего серьезного ДТП в настоящее время выясняют работающие на месте сотрудники полиции.