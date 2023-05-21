С погибшим в СВО старшим лейтенантом Никитой Аржановым простились в Рязанской области

Старшего лейтенанта Никиту Аржанова, погибшего в ходе СВО, похоронили в Рязанской области.

В Рязанской области похоронили старшего лейтенанта Никиту Аржанова. Командир взвода разведывательного батальона 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады погиб в ходе специальной военной операции (СВО).

На церемонию прощания, которая прошла в Пронском районе, помимо родных и близких бойца, а также его друзей и знакомых, пришли чиновники областного правительства и районной администрации, рязанской епархии, ветераны и представители общественных организаций.

Похоронили Никиту Аржанова со всеми воинскими почестями.