Дожди, грозы и порывистый ветер обещают синоптики рязанцам 22 мая

В понедельник в Рязанской области прольются дожди и прогремят грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Понедельник, 22 мая, в Рязанской области не обойдется без дождей, гроз и сильного ветра. Небольшое ухудшение погоды жителям региона обещают синоптики областного филиала Росгидромета.

Непогоду в Рязанскую область принесет череда активных циклонов. В первый день недели ожидается переменная облачность. Небольшие дожди в отдельных районах не исключены как ночью, так и днем. При этом, в темное время суток местами прогремят грозы. Ветер в течение дня восточный, 5 – 10 метров в секунду, в непогоду порывы усилятся до 15 м/с.

Что же касается температуры, то ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26 по Цельсию.