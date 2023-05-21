Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге между Москвой и Рязанью ночью 21 мая

Причастных к пожару на железной дороге между Москвой и Рязанью ищут правоохранительные органы. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧП произошло ночью в воскресенье, 21 мая, на железной дороге между Москвой и Рязанью. На перегоне Раменское – Бронницы Казанского направления МЖД неизвестные подожгли релейный шкаф. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, разгоравшийся пожар заметил диспетчер и незамедлительно вызвал экстренные службы. Приехавшие на место пожарные боролись с огнем почти час – локализовать возгорание удалось только через 45 минут. Несмотря на все усилия оборудование выгорело полностью.

Позже ЧП прокомментировали в пресс-службе Московской железной дороги. Как рассказали в МЖД изданию Rzn.info, все случилось примерно в 3.50 утра. Возгорание релейного шкафа, произошедшее «в результате вмешательства посторонних лиц», повлияло на работу автоматики.

- На период восстановительных работ и работы правоохранительных органов движение поездов было организовано с ограничением скорости, - отметили в МЖД.

Сообщается, что некоторые пригородные поезда следуют с задержкой в 30 минут. В настоящее время на перегоне идут восстановительные работы, а причастных к пожару ищут правоохранительные органы.