Сквер ЖКХ на улице Станкозаводской в Рязани хотят переименовать

В Рязани хотят переименовать сквер ЖКХ на улице Станкозаводской. Фото: vk.com/akimkinaelena.

В Рязани задумались о переименовании сквера ЖКХ на улице Станкозаводской. Новое название зеленой зоны на своей странице в соцсети предложила местный депутат городской думы Елена Акимкина.

Она отметила, что сквер ЖКХ в настоящее время лидирует в голосовании за будущее благоустройство, при этом, по словам народной избранницы, самые высокие позиции он занимал с первого дня.

- Если сохраним первенство, то в следующем году получим красивейший, уютный и Любимый сквер. А назовем его «сквер им. маршала С.С. Бирюзова» вместо нелепого «ЖКХ», - написала Акимкина.

Отметим, что по состоянию на 21 мая, за благоустройство сквера ЖКХ отдали свои голоса 5433 жителя Рязани. От ближайшего конкурента – Парка Морской славы в том же микрорайоне Канищево – зону отдыха отделяет больше 1000 голосов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Неизвестные повредили памятник работникам ЖКХ в Канищеве

Парковая скульптура на улице Станкозаводской появилась в конце 2019 года (подробнее)