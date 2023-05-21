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НовостиОбщество21 мая 2023 8:51

Сквер ЖКХ на улице Станкозаводской в Рязани хотят переименовать

Если зона отдыха победит в голосовании за благоустройство, ей присвоят имя маршала Сергея Бирюзова
Источник:kp.ru
В Рязани хотят переименовать сквер ЖКХ на улице Станкозаводской. Фото: vk.com/akimkinaelena.

В Рязани хотят переименовать сквер ЖКХ на улице Станкозаводской. Фото: vk.com/akimkinaelena.

В Рязани задумались о переименовании сквера ЖКХ на улице Станкозаводской. Новое название зеленой зоны на своей странице в соцсети предложила местный депутат городской думы Елена Акимкина.

Она отметила, что сквер ЖКХ в настоящее время лидирует в голосовании за будущее благоустройство, при этом, по словам народной избранницы, самые высокие позиции он занимал с первого дня.

- Если сохраним первенство, то в следующем году получим красивейший, уютный и Любимый сквер. А назовем его «сквер им. маршала С.С. Бирюзова» вместо нелепого «ЖКХ», - написала Акимкина.

Отметим, что по состоянию на 21 мая, за благоустройство сквера ЖКХ отдали свои голоса 5433 жителя Рязани. От ближайшего конкурента – Парка Морской славы в том же микрорайоне Канищево – зону отдыха отделяет больше 1000 голосов.

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