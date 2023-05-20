В Рязани прошел Зелёный Марафон Сбера

Более 500 рязанцев приняли участие в юбилейном Зелёном Марафоне Сбера.

Более 500 рязанцев приняли участие в юбилейном Зелёном Марафоне Сбера. Старт и финиш забега состоялись в Лесопарке. В программу вошли дистанции на 420 м (для детей), 4,2 км, а также скандинавская ходьба на 4,2 км.

Для зрителей и болельщиков была организована концертная программа и мастер-классы, а самые маленькие участники насладились после забега сладкой ватой и посетили игровую зону, включающую детский лабиринт и батуты.

Старт забегу дали управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением ПАО Сбербанк:

Для нас Зеленый марафон – не просто забег, это спортивный праздник, который заряжает нас энергией, вне зависимости от возраста. В Рязани марафон проводится уже в 8 раз, и мы всегда с нетерпением ждем этого события. Забег всегда находит большой отклик и поддержку у жителей Рязани, а для некоторых становится даже семейной традицией.

Награждение победителей.

По традиции, Зелёный Марафон стал не только спортивным, но и благотворительным праздником. Собранные участниками забега средства — 16 млн рублей — будут направлены на высадку деревьев в различных регионах страны. Масштабная программа лесовосстановления поможет увеличить площадь российских лесов, которая сокращается из-за деятельности человека.

Также Сбер расширил благотворительную составляющую марафона. Сегодня совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» стартовал сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития.

История Зелёного Марафона

Первый Зелёный Марафон прошёл 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона) и принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Событие было приурочено к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тысяч человек, ещё 20 тысяч пришли их поддержать.

Девятый Зелёный Марафон состоялся в июне 2021 года. В этом году банк отметил своё 180-летие. Цель Зелёного Марафона в юбилейный год банка — привлечь внимание к проблеме и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Среди 92 тысяч участников в 180 городах России были не только любители, но и профессиональные спортсмены, а также блогеры, государственные деятели, представители городских администраций.