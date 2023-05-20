Росстат: население Рязани за год уменьшилось на 6 тысяч человек

На 1 января 2023 года, если верить Росстату, в Рязани проживало 523 203 человек.

Росстат опубликовал предварительные данные о численности постоянного населения по муниципальным образованиям РФ. На 1 января 2023 года в Рязани проживало 523 203 человек. Это на 6198 меньше, чем годом ранее.

Что удивительно, население Рязанской области в целом, если верить Росстату, увеличилось (!) на 3766 человек и составило 1 088 918 человек. При этом естественная убыль населения за 2022 год официально составила 10 713 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза, и по этому показателю регион оказался четвертым худшим - после Смоленской, Тульской и Владимирской областей.

Остается вопрос, откуда взялись больше 14 тыс. человек, которые не просто компенсировали отрицательный баланс между родившимися и умершими, но и обеспечили прибавку населения, и могла ли дать такой эффект миграция.