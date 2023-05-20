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НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:29

Соцсети: теплоход «Александр Грин» развернулся в Касимове из-за риска сесть на мель

Гидрологическую обстановку выше по течению расценили как опасную для данного судна
Источник:kp.ru
Теплоход шел из Нижнего Новгорода и прервал круиз в Касимове. Фото: www.mosturflot.ru

Теплоход шел из Нижнего Новгорода и прервал круиз в Касимове. Фото: www.mosturflot.ru

Команда теплохода «Александр Грин» на одном из своих маршрутов прервала круиз по Оке в Касимове. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Касимов», утверждая, что это решение связано с риском сесть на мель.

«Теплоход «Александр Грин» сегодня прибыл в Касимов. Шел к нам из Нижнего Новгорода, а завтра должен был отправиться дальше. Однако, наш город стал крайней точкой путешествия», - говорится в публикации от 19 мая.

Автор отмечает, что из-за сухой погоды вода в Оке стремительно убывает. Данные allrivers.info подтверждают, что по состоянию на 19 мая уровень реки был 48 см выше отметки гидрологического поста, притом что среднее значение за последние 23 года составляет 122 см.