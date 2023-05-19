Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2023 18:47

«Дочь мою мне тоже очень жалко». Собака покусала лицо маленькой девочке на детской площадке

Собака покусала лицо маленькой девочке на детской площадке в Рязани
Источник:kp.ru
На детской площадке в Рязани собака накинулась на маленькую девочку. Фото: пользователь ВКонтакте Любаша Раструева.

На детской площадке в Рязани собака накинулась на маленькую девочку. Фото: пользователь ВКонтакте Любаша Раструева.

В пятницу, 19 мая, собака набросилась на маленькую девочку прямо на детской площадке. Об этом рассказали в сообществе «Типичное Рыбное».

Инцидент произошел около 20:00 на улице Юбилейной, рядом с домом №9. Как сообщили очевидцы, собака рыжего цвета с соседнего дома по кличке Анжела покусала школьницу.

- Дети мирно играли, родители стояли рядом, собака просто набросилась на ребенка, - описывает увиденное рязанка, - Эта собака постоянно кидается на кошек, маленьких собачек. Ее боятся маленькие дети. Я понимаю, что жалко животных, но надо что-то делать. Дочь мою мне тоже очень жалко.

Судя по фото, у ребенка есть укусы на лице и на теле.