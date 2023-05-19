«Дочь мою мне тоже очень жалко». Собака покусала лицо маленькой девочке на детской площадке

На детской площадке в Рязани собака накинулась на маленькую девочку. Фото: пользователь ВКонтакте Любаша Раструева.

В пятницу, 19 мая, собака набросилась на маленькую девочку прямо на детской площадке. Об этом рассказали в сообществе «Типичное Рыбное».

Инцидент произошел около 20:00 на улице Юбилейной, рядом с домом №9. Как сообщили очевидцы, собака рыжего цвета с соседнего дома по кличке Анжела покусала школьницу.

- Дети мирно играли, родители стояли рядом, собака просто набросилась на ребенка, - описывает увиденное рязанка, - Эта собака постоянно кидается на кошек, маленьких собачек. Ее боятся маленькие дети. Я понимаю, что жалко животных, но надо что-то делать. Дочь мою мне тоже очень жалко.

Судя по фото, у ребенка есть укусы на лице и на теле.