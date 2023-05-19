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НовостиОбщество19 мая 2023 18:24

Митинг против эвтаназии бездомных животных пройдет в рязанском ЦПКиО 28 мая

В Рязани состоится пикет против принятия законопроекта
Источник:kp.ru
Митинг против эвтаназии бездомных животных пройдет в рязанском ЦПКиО 28 мая

Митинг против эвтаназии бездомных животных пройдет в рязанском ЦПКиО 28 мая

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

28 мая в рязанском Центральном парке культуры и отдыха состоится организованный митинг в защиту бездомных животных. Соответствующий пост опубликовали в сообществе «Зоозащита Рязань» в соцсети ВКонтакте.

В Рязани проведут согласованный с властями митинг против внесения поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», предполагающие разрешить умерщвлять бездомных животных.

Пикет пройдет в ЦПКиО со стороны пересечения улиц Братиславская и Островского. На мероприятие смогут попасть только совершеннолетние.