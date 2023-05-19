Митинг против эвтаназии бездомных животных пройдет в рязанском ЦПКиО 28 мая Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

28 мая в рязанском Центральном парке культуры и отдыха состоится организованный митинг в защиту бездомных животных. Соответствующий пост опубликовали в сообществе «Зоозащита Рязань» в соцсети ВКонтакте.

В Рязани проведут согласованный с властями митинг против внесения поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», предполагающие разрешить умерщвлять бездомных животных.

Пикет пройдет в ЦПКиО со стороны пересечения улиц Братиславская и Островского. На мероприятие смогут попасть только совершеннолетние.