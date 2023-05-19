Девять дополнительных поездов повезут рязанцев на юг летом.

Летом, в связи с ростом спроса на пассажирские перевозки в южном направлении, холдинг ОАО «РЖД» выделил дополнительные пассажирские поезда. Об этом рассказала пресс-служба МЖД.

Через станцию «Рязань-2» будут проходить девять дополнительных поездов.

В Анапу проследует пять поездов:

- №156/155 Москва – Анапа и обратно (с 21 мая из Рязани-2 в 3:02; обратно из Анапы – в 9:50);

- №278/277 Санкт-Петербург – Анапа и обратно (с 29 мая из Рязани-2 в 4:28; обратно из Анапы – в 16:12);

- №256/255 Сосногорск – Анапа и обратно (с 22 мая из Рязани-2 в 4:46; обратно из Анапы – в 17:50);

- №222/221 Архангельск – Анапа и обратно (с 27 мая из Рязани-2 в 6:36; обратно из Анапы – в 19:25);

- №540/539 Кострома – Анапа и обратно (с 29 мая из Рязани-2 в 6:36; обратно из Анапы – в 19:25).

Три – в Адлер:

- №282/281 Череповец – Адлер и обратно (с 1 июня из Рязани-2 в 3:26, обратно из Адлера – в 17:22);

- №258/257 Печора – Адлер и обратно (со 2 июня из Рязани-2 в 3:26; обратно из Адлера – в 17:22);

- №542/541 Москва – Адлер и обратно (с 18 мая из Рязани-2 в 19:12; обратно из Адлера – в 18:00).

Один поезд будет следовать в Новороссийск:

– №188/187 Архангельск – Новороссийск и обратно (с 23 мая из Рязани-2 в 9:35; обратно из Новороссийска – в 17:35).