В Новомичуринске утонул рыбак, упав в воду

В Новомичуринске 19 мая утонул мужчина. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В пятницу, 19 мая, на Пронском водохранилище утонул рыбак. Об этом пишет издательство «Пресса».

Трагедия произошла примерно в 12:00. Спасатели достали из воды у берега тело без признаков жизни. Как сообщил начальник Новомичуринской спасательной станции на воде Юрий Пурахин, мужчине было на вид 50 лет. Погибший был прилично одет, а на берегу обнаружили свежевыловленную рыбу и рыболовные снасти.

Скорее всего, рыбаку поплохело, и он упал в воду. Медики констатировали смерть. Опознать сразу мужчину не удалось. Полиция начала расследование.