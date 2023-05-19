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НовостиПроисшествия19 мая 2023 16:52

В Новомичуринске утонул рыбак, упав в воду

Возле берега в воде обнаружили мужчину, которому на вид было 50 лет
Источник:kp.ru
В Новомичуринске 19 мая утонул мужчина.

В Новомичуринске 19 мая утонул мужчина.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В пятницу, 19 мая, на Пронском водохранилище утонул рыбак. Об этом пишет издательство «Пресса».

Трагедия произошла примерно в 12:00. Спасатели достали из воды у берега тело без признаков жизни. Как сообщил начальник Новомичуринской спасательной станции на воде Юрий Пурахин, мужчине было на вид 50 лет. Погибший был прилично одет, а на берегу обнаружили свежевыловленную рыбу и рыболовные снасти.

Скорее всего, рыбаку поплохело, и он упал в воду. Медики констатировали смерть. Опознать сразу мужчину не удалось. Полиция начала расследование.