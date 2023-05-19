К 2029 году Солотчинский мост планируют закрыть

Солотчинский мост собираются закрыть к 2029 году.

Действующий мост через реку Оку планируют закрыть через шесть лет, к 2029 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Согласно заключению специалистов от 20 марта 2023 года, несущие конструкции, включая пролетные строения, износились.

Кроме того, стало известно, что к проектированию нового моста за 21 миллиард рублей приступят уже в июле 2023 года, а завершение проектно-изыскательных работ запланировано в четвертом квартале 2024 года. Затем будет обсуждаться вопрос финансирования с федеральным центром.

По его данным, на новый мост потребуется более 21 млрд. рублей (цены рассчитаны на четвертый квартал 2022 года — прим. ред.).