В Рязани создан штаб объединенных патриотических сил.

18 мая на площадке Есенин Центра руководители рязанских общественных организаций и гражданские активисты заявили о старте совместной работы в составе координационного Штаба, который будет носить имя патриота и нашего земляка Захара Прилепина. В объединение вошли следующие организации и движения: ИВПК «Десантное братство», РРОО «Дышим чистым», центр НВП и тактической медицины «Дружина», филиал Ассоциации ветеранов боевых действий внутренних войск и ОВД, АНО «Рязанский центр бокса «Сила духа» имени Святого князя Александра Невского», Рязанское отделение Культурного фронта России, Рязанский центр защиты прав граждан, арт-пространство «Есенин Центр Рязань».

Несмотря на разную направленность объединений, от экологической до спортивной, на учредительном собрании постановили, что отныне дело каждого участника – это дело всех. Активисты обязались помогать другу другу в реализации тех целей и задач, которые стоят перед их движениями. Первой ласточкой такого взаимодействия станет создание единого для всех участников пресс-центра, который будет собирать информацию от каждого из них и централизованно рассылать в СМИ, приглашать журналистов, устраивать пресс-конференции. Это поможет даже начинающим малочисленным движениям, вошедшим в Штаб, своевременно информировать общественность о своей деятельности, привлекать в свои ряды новых соратников.

Еще одной озвученной участниками Штаба инициативой станет попытка организовать в регионе общественный контроль за состоянием объектов гражданской обороны. Они по понятным причинам засекречены, но их реальное состояние вполне могла бы мониторить специальная комиссия из числа представителей разных общественных объединений, наподобие ОНК, которое инспектирует места принудительного содержания граждан.

Штаб открыт для всех желающих реально, а не на словах, участвовать в патриотическом воспитании, решать городские проблемы, бороться с бездействием чиновников. Вступить в объединение может любая общественная организация. Для этого нужно проинформировать о своем намерении кураторов Штаба Владислава Степанова или Григория Парсентьева, и закрепить свое решение на страничке движения в соцсетях.