Смертельная ловушка в лесу: вместо возврата долга мигрант жестоко расправился с кредитором

Оглашен приговор приезжему, обманувшему и жестко убившему приятеля в Рязанской области.

Рязанский областной суд огласил приговор гражданину одной из стран ближнего зарубежья, который обманул на крупную сумму, а затем убил приятеля. За свои преступления он отправится в колонию строгого режима на 16 лет.

На скамье подсудимых оказался Муслимбек О. 1996 года рождения. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что он предложил товарищу через своих знакомых в Москве (как оказалось, несуществующих) закупить автомобили с целью перепродажи, а выгоду поделить.

Кредитор доверял Муслимбеку и даже считал другом, а потом передал ему почти 800 тыс. рублей. Однако тот даже не намеревался воплощать бизнес-план в жизнь и всякий раз придумывал отговорки, чтобы не возвращать деньги.

Чтобы на него не заявили в полицию, Муслимбек пошел на крайние меры: в ночь на 24 декабря 2020 года назначил кредитору встречу, якобы для возврата денег, а сам расправился с ним. В лесу недалеко от деревни Чаур (Касимовский район) он не менее 63 раз ударил жертву колюще-режущим предметом в область шеи, туловища, в том числе грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

Вины своей он так и не признал, однако с учетом имеющихся доказательств суд посчитал Муслимбека О. виновным. Однако, необходимо отметить, что приговор в законную силу еще не вступил.