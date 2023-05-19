Проект ликвидации стихийной свалки в Кузьмином овраге разработают в Рязани

Одно из скоплений мусора в Кузьмином овраге. Фото: admrzn.ru

Управление благоустройства города администрации Рязани заказало за 3 млн рублей проект ликвидации несанкционированной свалки в месте, которое называют Кузьмин овраг. Это территория вдоль одноименного ручья в районе улицы Бирюзова и проезда Шабулина, возле расположенных там гаражей.

«Здесь на протяжении многих лет осуществляется несанкционированный выброс мусора на муниципальную территорию оврага», - писала пресс-служба горадминистрации в 2020 году.

Работы пройдут на участке с кадастровым номером 62:29:0000000:184 и прилегающей территории. Они будут включать в себя не только ликвидацию свалки, но и рекультивацию нарушенных земель. Документация должна быть готова к 11 декабря 2023 года.