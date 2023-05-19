В Рязанском кремле пройдет VIII Межрегиональный фестиваль колокольного звона

Колокольный звон - один из символов Руси.

8 июля в 13.00 на площади перед Соборной колокольней Рязанского кремля состоится VIII Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Мероприятия будет посвящено Дню семьи, любви и верности.

Впервые рязанские звонари, а также звонари соседних епархий смогут продемонстрировать свое мастерство на главной колокольне города. Кроме перезвонов вниманию гостей организаторы представят выступления творческих коллективов, солистов, организуют ярмарку и выставку под открытым небом скульптора Раисы Лысениной.

Сайт Рязанской епархии сообщает, что почетным гостем станет участник телешоу «Голос» иеромонах Фотий.

Подать заявку на участие можно по телефону 8-903 834-64-46 (Вероника Милова) или по адресу электронной почты veronika_ryazan@mail.ru до 20 июня 2023 года.

Напомним, что впервые фестиваль прошел в 2014 году. С 2021 года он проводится в статусе межрегионального.