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НовостиОбщество19 мая 2023 11:13

В Рязанском кремле пройдет VIII Межрегиональный фестиваль колокольного звона

Мероприятие, ставшее традиционным, запланировано на 8 июля
Источник:kp.ru
Колокольный звон - один из символов Руси.

Колокольный звон - один из символов Руси.

8 июля в 13.00 на площади перед Соборной колокольней Рязанского кремля состоится VIII Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Мероприятия будет посвящено Дню семьи, любви и верности.

Впервые рязанские звонари, а также звонари соседних епархий смогут продемонстрировать свое мастерство на главной колокольне города. Кроме перезвонов вниманию гостей организаторы представят выступления творческих коллективов, солистов, организуют ярмарку и выставку под открытым небом скульптора Раисы Лысениной.

Сайт Рязанской епархии сообщает, что почетным гостем станет участник телешоу «Голос» иеромонах Фотий.

Подать заявку на участие можно по телефону 8-903 834-64-46 (Вероника Милова) или по адресу электронной почты veronika_ryazan@mail.ru до 20 июня 2023 года.

Напомним, что впервые фестиваль прошел в 2014 году. С 2021 года он проводится в статусе межрегионального.