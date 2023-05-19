Рязанцы сообщают о мальчике, безнаказанно бьющим окна квартир и автомобилей

Мальчик повредил уже несколько автомобилей в Горроще.

Малолетний сорванец в Рязани разбивает стекла автомобилей и окна домов, оставаясь безнаказанным. Об этом рассказали жители Горрощи в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Малолетний преступник на протяжении долгого времени разбивает окна в домах, стекла в машинах, бросает в машины камни и остается безнаказанным! Полиция только фиксирует факты и говорит, что ничего не сможет сделать, так как ребенку 11 лет», - говорится в публикации.

Окна квартир тоже пострадали.

Разводит руками и инспекция по делам несовершеннолетних. Людям предлагают единственный вариант - обращаться в суд. При этом, как отмечает автор, мальчик якобы из неблагополучной семьи: мать не работает и возместить ущерб явно не в состоянии. Ребенок же тем временем продолжает свои совсем не безобидные «шалости».

«Я не понимаю это пробел в нашем законодательстве или должностные лица не исполняют свои обязанности?» - задается вопросом автор публикации.

Также рязанка добавила, что поврежденные машины были припаркованы на Высоковольтной, Весенней и соседних улицах. Имеются фото повреждений и видео, на котором мальчик разбивает кирпичом заднее стекло Renault Sandero.