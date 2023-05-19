В 3,5 часах езды от Рязани 16-18 июня пойдет фестиваль музыки и любви «Дикая Мята»

16-18 июня в поселке Бунырево Тульской области (это чуть больше 200 км от Рязани) пройдет фестиваль музыки и любви «Дикая Мята». Организаторы называют его крупнейшим независимым музыкальным фестивалем.

Гостей «Дикой Мяты» ждут 100 концертов за три дня: рок, инди, альтернатива и фолк — представители самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах.

«Помимо любимых и широко известных музыкантов, ежегодно фестиваль открывает аудитории десятки новых и ярких артистов и этот год не станет исключением», - отмечают организаторы.

Афиша фестиваля.

Поле, на котором проходит мероприятие, на три дня превратится в город с разнообразными вариантам досуга и проживания. Здесь будут работать летний кинотеатр, лекторий, спортивные площалки, многочисленные лаунж- и развлекательные зоны, а также пространство красоты и здоровья Green Age.

«В дополнение к существующим модульным домам и аутентичным типи появится палаточный лагерь с освещенными улицами, бесплатной питьевой водой и кипятком, горячим душем, а также палаточной гостиницей Caravan», - поведали организаторы.

Генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин поведал, что вместе с частью команды «Дикой мяты» переехал жить в поле , где всё и проводится.

«Каждый день, проведенный здесь, учит нас тому, что единственный путь — это созидание. Строим ли мы домики для поклонников музыки, открываем ли студию или сцену, прокладываем дорожки, сажаем деревья или поддерживаем новых ярких музыкантов. Все это складывается в душе четким пазлом любви и благодарности, которая позволяет нам двигаться дальше», - сказал Андрей Клюкин.

На фестивале заработает новая парковка, а съезд для автотранспорта будет расширен до четырех полос. Если вдруг случится непогода, здесь будет дежурить спецтехника, чтобы при необходимости помочь водителям.

Наконец, гостей фестиваля ждет самая разнообразная еда на любой вкус и кошелек, включая вегетарианские и веганские блюда.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте «Дикой Мяты» mintmusic.ru. Возрастное ограничение 6+