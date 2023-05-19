Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2023 8:53

Против рязанца, обвиненного в оправдании терроризма, возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Поводом послужили размещенные молодым человеком комментарии в соцсетях
Источник:kp.ru

Жителю Рязанского области, ранее обвиненному в публичном оправдании терроризма, вменили еще одно преступление. Он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Уголовное дело возбудили из-за нескольких комментариев, размещенных в соцсетях мужчиной 1996 года рождения.

Ранее молодого человека поместили под стражу по обвинению в публичном оправдании терроризма - тоже через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Содержание материалов не раскрывается, как и критерии, по которым они оценивались.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области», - отмечают следователи.