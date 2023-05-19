С 22 мая в Рязани отключат горячую воду в домах на семи улицах

На 22 мая в Рязани запланировано очередное отключение горячей воды по ряду адресов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Причина - профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения при подготовке к следующему отопительному сезону.

На этот раз в списке 63 жилых дома, а также детсады №№135, 145, 151, школа №70 и детская школа искусств №2. Все объекты расположены на семи улицах: Сельских Строителей, Черновицкой, Гоголя, Дзержинского, Корнилова, Семена Середы, Ушакова.

До 4 июня включительно продлится отключение на улице Сельских Строителей, до 26 мая - по остальным адресам. С полным списком домов можно ознакомиться ниже.

22 мая - 4 июня:

- ул. Сельских Строителей, д. 2а (д/сад №135), д. 6а (д/сад №151), д. 4а (школа №70), д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1 корп. 3, д. 2, д. 2 корп. 1, д. 3, д. 3а, д. 3в, д. 3г, д. 3д, д. 3е, д. 3ж, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 5, д. 4, д. 4г, д. 4д, д. 4ж, д. 4з, д. 4и, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3, д. 4 корп. 4, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5в, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 6 корп. 3, д. 6 корп. 4;

22 мая - 26 мая:

- ул. Черновицкая, д. 32а (д/сад №145), д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3;

- ул. Гоголя, д. 43/26, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2;

- ул. Дзержинского, д. 24 корп. 1, д. 24/26;

- ул. Корнилова, д. 2б;

- ул. Семена Середы, д. 27;

- ул. Ушакова, д. 2б.