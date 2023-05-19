В Рязанском районе 53-летний водитель пострадал в столкновении ВАЗ и Hyundai Solaris

В Рязанском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В четверг, 18 мая, в Рязанском районе произошла серьезная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось около 22:30, на 178-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации полиции, 53-летний мужчина, сидя за рулем ВАЗа, столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 33-летнего жителя Московской области. Судя по фото, обе машины получили сильные механические повреждения.

Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с травмами в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку.