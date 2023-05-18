В Рязани прошли съемки нового шоу «Поющие офисы» телеканала «Пятница!»

Телеканал «Пятница!» пожаловал в Рязань.

В четверг, 18 мая, на Лыбедском бульваре в Рязани в течение дня проходили съемки новой программы, выходящей на телеканале «Пятница!», - «Поющие офисы».

Около Рязанского цирка телевизионщики установили сцену, поставив фуру с музыкальным оборудованием, и устроили настоящий концерт. С 11 утра рязанцы соревновались в вокальном мастерстве. В съемках приняли участие четыре команды, представляющие рязанские организации. Предварительно все участники прошли кастинг.

В день съемок певцам предстояло выполнить задания трех туров. В первом туре участники представляли заранее подготовленные номера. Во втором туре им предлагалось исполнить русские-народные песни в необычной аранжировке. Например, спеть «Ой, мороз-мороз» в стиле треш-металл. В третьем туре рязанским любителям пения выпал шанс исполнить композицию вместе со звездой российской эстрады. Победителей выбрали зрители. По предварительным данным, победила в шоу команда «Школа 360». Им досталось 100 тысяч рублей.

Эфир шоу с участием рязанцев выйдет на телеканале «Пятница!» в конце лета.