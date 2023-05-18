У Рязанского нефтезавода запретят парковку, чтобы предотвратить потенциальные террористические угрозы

Нефтезавод - важнейшее предприятие региона.

В четверг, 18 мая, пресс-служба администрации города Рязани сообщила, что с 19 мая у Рязанского нефтеперерабатывающего завода запретят парковку автомобилей. Произойдет это на участке улицы Южный промузел от пересечения с подъездом к учебно-методическому центру ГО и ЧС по адресу д.6Б и до остановочного пункта «Промбаза». Парковаться нельзя будет ни на одной из сторон дороги. Здесь уже установлены соответствующие дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

На такие меры администрация города и руководство крупнейшего предприятия региона идут, чтобы предотвратить потенциальные атаки террористов на стратегический объект. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации.