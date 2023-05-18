Музей-усадьба академика Павлова отметила свою 77-ю весну традиционным «Сиреневым балом»

Фото: Олеся ХАРИТОНОВА.

18 мая в Международный день музеев и Международный день сирени музей-усадьба академика Павлова в Рязани отметил свою 77-ю весну традиционным «Сиреневым балом»

«Сиреневый бал» является уникальным событием, посвященным не только красоте сирени, но и наследию выдающегося ученого Ивана Петровича Павлова. Ведь именно из этой усадьбы и начался путь восхождения Павлова к мировой славе, к славе первого русского нобелевского лауреата. Иван Петрович прославил на весь мир не только Рязань, но и всю Россию.

- Академик Павлов оказывал особое внимание сирени из-за ее аромата и прекрасной цветочной композиции. На данный момент, конечно, не сохранились деревья павловских времен, но сортность и рядность сирени соблюдается работниками музея, - рассказывает директор музея Наталья Загрина.

В этом году праздник заметно отличается от предыдущих торжеств. На «Сиреневом балу» объединились молодежь и люди серебряного возраста. Для гостей музея была подготовлена концертная программа, на которой студия исторических танцев «Белый балъ» выступила с вальсом и полькой, а Рязанский губернаторский симфонический оркестр исполнил произведения Моцарта, группы Битлз и другие композиции великих музыкантов.

Праздник представляет собой редкую возможность сочетать красоту природы с научным наследием, а также погрузиться в атмосферу истории и культуры.