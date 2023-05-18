Полицейские спасли водителя иномарки, которому стало плохо за рулем в Рязани

В среду вечером, 17 мая, на Московском шоссе в Рязани полицейские оказали первую помощь водителю, который терял сознание за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автопатруль с сотрудниками батальона ППС заметил на дороге подозрительно едущий Kia Soul. Когда полицейские подъехали ближе, то увидели, что водитель валится на бок и уже теряет сознание. Лейтенант Николай Косырьков и прапорщик Кирилл Егунов мгновенно припарковали патрульную машину, и бегом догнали иномарку, которая заметно тормозила. Полицейские на ходу открыли водительскую дверь, и вынули ключ из замка зажигания.

Оказалось, что 68-летний водитель был в предобморочном состоянии. Мужчина сумел сказать, что страдает сахарным диабетом. Полицейские оказали ему первую помощь, вызвали медиков, позвонили супруге больного.

Как отметили в пресс-службе полиции, сейчас жизни и здоровью водителя ничего не угрожает.