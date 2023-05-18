Татьяна Панфилова: Внесение князя Олега Рязанского в Собор Рязанских святых — знаковое событие для нашего города

Святой благоверный князь Олег Рязанский.

Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о внесении в Собор Рязанских святых имени благоверного великого князя Олега Иоанновича Рязанского, в схиме Иокима. Во второй половине XIV века и на рубеже XIV-XV веков он возглавлял Рязанское княжество.

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова назвала это событие знаковым для города. Глава муниципального образования отметила, что более десяти лет и духовенство, и светские власти города вместе добивались положительного решения.

«Олег Рязанский был воистину уникальным человеком – великий воин, мудрый правитель, принявший монашество и не оставивший при этом государственного служения своему народу. Светлая память об этом человеке, его деяниях на протяжении веков живет на нашей земле», - прокомментировала Татьяна Панфилова.

«Благоверный князь Олег Рязанский жил в сложное время, княжество всегда находилось под угрозой иноплеменных вторжений, и при нем оно 12 раз подвергалось нашествию и разорению, после чего князь Олег восстанавливал жизнь в крае, управляя ею мудро и стараясь, насколько возможно, сделать жизнь людей более защищенной и спокойной», - высказались по случаю радостного известия в Рязанской епархии.