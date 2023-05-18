Имя князя Олега Рязанского включили в Собор Рязанских святых

В Собор Рязанских святых внесли имя благоверного великого князя Олега Рязанского, в схиме Иоакима. Такое решение приняли на заседании священного Синода РПЦ 16 мая в Даниловом монастыре в Москве. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии.

Заседание возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

СПРАВКА

Благоверный князь Олег Иванович Рязанский (1353-1402 г.г.) жил в сложное время, княжество всегда находилось под угрозой иноплеменных вторжений, и при нем оно 12 раз подвергалось нашествию и разорению, после чего князь Олег восстанавливал жизнь в крае, стараясь сделать жизнь людей более защищенной и спокойной. Свои дни князь Олег Рязанский закончил в основанном им Солотчинском Рождества Богородицы монастыре, приняв схиму с именем Иоаким.

Рязанцы почитали святого. Уже после того, как он был похоронен, люди стали поклоняться его кольчуге, которую он не снимал весь остаток жизни, нося как вериги. В Солотчинском монастыре ныне хранится, как одна из главных святынь, его честная глава.