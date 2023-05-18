Рязанская делегация принимает участие в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Фото: АРБ

Делегация Рязанской области под руководством заместителя председателя правительства региона Юлии Шваковой принимает участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который проходит в столице Татарстана Казани. В состав делегации входят министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов, представители регионального бизнеса.

«Россия — Исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Ежегодно здесь собираются гости из мусульманских государств, заинтересованные в развитии торгово-экономического и культурного сотрудничества с нашей страной. На полях форума обсуждаются вопросы международной кооперации в новых геополитических условиях, достижения технологического суверенитета, создания и развития инновационной технологической инфраструктуры, сохранения климатической устойчивости, взаимодействия в образовательной и культурной сферах. Для участников организованы панельные дискуссии, «круглые столы», мастер-классы и деловые игры.

Из Рязанской области в Казань приехали представители пяти региональных компаний, которые представили свою продукцию на выставке «Russia Halal Expo» в рамках форума. «Спорт Комплект», «Вестар», «Виенто», «Химпластсервис» и ИП Кочетков Д. А. презентовали материалы для производства мебели, системы вентиляции, косметику, бытовую химию, батутное оборудование и другую продукцию. Коллективный стенд региона открыла заместитель председателя правительства области Юлия Швакова.

«Исламские страны — традиционное направление экспорта для нашего региона, которое в сложившейся геополитической ситуации приобретает еще более важное значение, — отметила Швакова на своей странице в соцсети. — На форуме обсудили конструктивные предложения по сотрудничеству. Обязательно предоставим поддержку нашим экспортерам в реализации возможных совместных проектов».

В прошлом году Рязанская область вела внешнюю торговлю с 29 из 57 стран Организации Исламского Сотрудничества. Общий объем товарооборота со странами-партнерами из ОИС составил 199,3 млн долларов, это 8,5% от товарооборота региона.

Из Рязанской области в Казань приехали представители пяти региональных компаний. Фото: АРБ