Рязанцев научат обращаться с оружием и оказывать первую помощь

20 мая на стрелковом центре "Полигон" под Дубровичами рязанцев будут обучать обращению с оружием.

С 18 мая все желающие рязанцы смогут пройти курс интенсивной подготовки, получив навыки, которые помогут и в мирной жизни.

18 мая, в четверг, в 19.00 в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит» (ул. Зубковой, 20, к.6) прочитают лекцию об использовании средств индивидуальной защиты.

В пятницу, 19 мая, будет еще интереснее. В 15.00 расскажут о защите органов слуха, тактической одежде в повседневной жизни, и тюнинге оружия.

В субботу, 20 мая, занятия переместятся на стрелковый центр «Полигон» под Дубровичами. Где пройдут семинар по безопасному обращению с оружием и основным манипуляциям с ним, семинар-демонстрация тюнинга AK. Также можно будет пострелять из боевого (!) оружия.

В воскресенье, 21 мая, занятия переместятся вновь в «Гранит», где с 10.00 до 19.00 вечера пройдет интенсив по тактической медицине.

К участию приглашаются все желающие.