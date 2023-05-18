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НовостиПроисшествия18 мая 2023 10:44

Жители Семчина обвинили рысь в гибели 50 кур

В Семчине заметили дикую рысь
Источник:kp.ru
Жители Семчина обвинили рысь в гибели 50 кур.

Жители Семчина обвинили рысь в гибели 50 кур.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 18 мая, в поселок Семчино якобы забрела дикая рысь. Об этом рассказали очевидцы на странице сообщества «Новости Рязани ВКонтакте» в социальной сети ВКонтакте.

С утра пораньше жители поселка столкнулись с неприятной картиной: 50 задавленных куриц, которые были раскиданы по всему двору. Кроме того, вечером 17 мая возле обрыва заметили животное, очень похожее на рысь.

В комментариях рязанцы утверждают, что такое поведение больше свойственно куницам, хорькам или ласкам, а появление дикого животного в Семчине маловероятно.