На Скорбященском проезде в Рязани сбили 56-летнюю женщину

Фото с места наезда на 56-летнюю женщину на Скорбященском проезде в Рязани.

17 мая на Скорбященском проезде в Рязани сбили женщину. Пострадавшая - 56-летняя жительница города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наезд примерно в 6:40 совершил 39-летний рязанец, управлявший автомобилем Hyundai Solaris. Женщина в тот момент переходила дорогу по пешеходному переходу на пересечении Скорбященского и Старообрядческого проездов с улицей Халтурина.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - рассказали в полиции.