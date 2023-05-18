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НовостиПроисшествия18 мая 2023 9:21

На Скорбященском проезде в Рязани сбили 56-летнюю женщину

Она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу
Источник:kp.ru
Фото с места наезда на 56-летнюю женщину на Скорбященском проезде в Рязани.

Фото с места наезда на 56-летнюю женщину на Скорбященском проезде в Рязани.

17 мая на Скорбященском проезде в Рязани сбили женщину. Пострадавшая - 56-летняя жительница города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наезд примерно в 6:40 совершил 39-летний рязанец, управлявший автомобилем Hyundai Solaris. Женщина в тот момент переходила дорогу по пешеходному переходу на пересечении Скорбященского и Старообрядческого проездов с улицей Халтурина.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - рассказали в полиции.