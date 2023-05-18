В Скопине подожгли здание ГИБДД

В городе Скопин Рязанской области в ночь на 17 мая загорелось здание регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Этот факт КП-Рязань подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщает Telegram-канал Baza, по предварительным данным, это был поджог. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:45. В 2:51 объявлено о локализации пожара, а в 3:00 - о его ликвидации. Площадь, охваченная огнем, в итоге составила 5 квадратных метров. На вызов выезжали 4 единицы техники, 10 человек личного состава.