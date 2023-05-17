Региональный уполномоченный по правам человека представила в Рязоблдуме доклад о работе в 2022 году

Фото: Рязанская областная Дума.

17 мая уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина представила в Рязанской областной Думе отчет о своей работе в 2022 году.

По словам Натальи Епихиной, за 2022 год ей поступило 6617 обращений - максимальное количество за все время работы института омбудсмена в регионе. Это связано с тем, что добавились обращения участников СВО и членов их семей, мобилизованных граждан, а также людей, прибывших с территорий ЛНР, ДНР, Украины.

– Эта работа велась круглосуточно и системно. Была открыта «горячая линия», принято решение рассматривать такие обращения максимально оперативно. Губернатор Рязанской области, представители правоохранительных органов, исполнительной власти, военного управления всегда были на связи, оказывали помощь и поддержку, - сказала Наталья Епихина в ходе заседания.

Во время выездов омбудсмена в пункты временного пребывания эвакуированных граждан в 2022 году консультации получили свыше 2100 человек. В Рязанской области для них были организованы бесплатные медицинские обследования и предоставлена бесплатная юридическая помощь.

Поступила почти 1 тыс. обращений, связанных с частичной мобилизацией. Как отметила Наталья Епихина, они рассматривались в тесном взаимодействии с командирами воинских частей, военкоматом, военно-врачебной комиссией.

Немалая часть жалоб, по словам уполномоченного, касалась пенсионного и социального обслуживания населения, нарушения прав на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание, проблемы реализации прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Заслушав доклад, депутаты задали ряд вопросов. В частности, попросили дать оценку условиям в социальных учреждениях региона с круглосуточным пребыванием граждан и рассказать о работе с обращениями по поводу экологической ситуации в регионе. В контексте обеспечения экологической безопасности депутат Григорий Парсентьев поднял вопрос об эффективности межведомственного взаимодействия. По мнению Натальи Епихиной, по данным направлению есть положительная динамика, но необходимо тщательнее подходить к выявлению нарушителей и отрабатывать жалобы жителей как можно оперативнее.

Вопрос депутата Елены Синицы касался строительства новой школы в селе Агро-Пустынь вместо сгоревшей в 2021 году. Омбудсмен подчеркнула, что этой теме уделяется особое внимание. Чтобы можно было подготовить проектно-сметную документацию, Наталья Епихина обратилась к депутатам с просьбой предусмотреть необходимые средства в бюджете на 2024 год.