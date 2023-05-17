Закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан приняли депутаты Рязоблдумы

Фото: Рязанская областная Дума.

На заседании 17 мая депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан. Этим документом внесены изменения в региональное законодательство.

Как отмечает пресс-служба областного парламента, часть поправок касается участников СВО и членов их семей. В частности, устанавливается их право на совместное пребывание в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» - не только после возвращения из зоны СВО, но и во время отпуска. Детям участников СВО предоставляется бесплатный проезд в 2023-2024 годах к месту отдыха и оздоровления за пределами региона.

«Предусматривается и оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме в период службы и в течение трех последующих лет», - также отметили в Рязоблдуме.

Согласно принятому документу, теперь люди, утратившие единственное жилье в результате чрезвычайной ситуации, и женщины, подвергшиеся насилию в семье, имеют право на бесплатное проживание в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья».

Кроме того, процедура получения субсидии на догазификацию жилых помещений упростилась за счет исключения требования об обязательной регистрации граждан по месту жительства в газифицируемом доме. Теперь достаточно наличия права собственности или иного законного права на жилье.